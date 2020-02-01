Демократы: недопуск свидетелей по импичменту Трампа является трагедией

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Лидер Демократической партии США в сенате Чак Шумер назвал трагедией блокировку вызова свидетелей в рамках слушаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа. Об этом Шумер написал на своей странице в Twitter.

Представители республиканского большинства в сенате не выполнили свой долг перед страной, заблокировав вызов свидетелей, заявил Шумер. Он подчеркнул, что оправдание Трампа без свидетельских показаний и документов будет свидетельствовать о том, что процесс был «ненастоящим».

«Это великая трагедия, одна из самых худших трагедий, с которыми сталкивался сенат», — отметил лидер демократов.

Ранее сообщалось, что сенат США принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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