Зеленский заявил о готовности Украины к новым формам сотрудничества с США
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Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что украинская сторона готова к новым формам сотрудничества с Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Стоит отметить, что на тему сотрудничества Украины и США Зеленский рассуждал на встрече с американским госсекретарем Майком Помпео.
По его словам, Украина готова и хочет развивать новые формы партнерства с США, в частности в сфере безопасности.
В свою очередь, Помпео сказал, что Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину в этой сфере.
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