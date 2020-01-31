Зеленский заявил о готовности Украины к новым формам сотрудничества с США

Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что украинская сторона готова к новым формам сотрудничества с Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что на тему сотрудничества Украины и США Зеленский рассуждал на встрече с американским госсекретарем Майком Помпео.

По его словам, Украина готова и хочет развивать новые формы партнерства с США, в частности в сфере безопасности.

В свою очередь, Помпео сказал, что Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину в этой сфере.

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