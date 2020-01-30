Практика по делам об оскорблениях в сети может измениться

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорбленной чести, возбужденным из-за публикаций в интернете. Об этом пишет РИА «Новости».

Окончательный результат должен быть представлен к 1 июня 2020 года.

Ответственными за выполнение данной задачи назначены генпрокурор Игорь Краснов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Кроме того, им предстоит проработать и усовершенствовать данную практику.

До этого МВД предложило наказывать за оскорбления полицейских в интернете.