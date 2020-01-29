Чиновникам посоветовали задуматься после отставки Игнатьева

Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал, что означала отставка главы Чувашии Михаила Игнатьева для российских чиновников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он назвал данное решение президента России Владимира Путина своевременным и правильным. По его мнению, Игнатьев потерял «связь с народом и реальностью», а также добавил, что деятельность экс-главы сопровождалась скандалами, за которые он не предпочитал извиняться.

Эксперт отметил, что отставка Игнатьева означает предупреждение для чиновников о необходимости соблюдения норм приличия, поскольку моральный облик политика не менее важен, чем его профессиональные качества.

«А такая молниеносная реакция на самом верху – это четкий сигнал всем чиновникам о необходимости соблюдать элементарные нормы приличия и сто раз думать, прежде чем что-то делать или говорить», — заключил Цветков.

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