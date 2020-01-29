Мишустин распределил обязанности между заместителями

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Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной... Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной...
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.

Под контролем главы аппарата кабинета министров Дмитрия Григоренко будут находиться разработка бюджета, управление государственным долгом, налоговая политика и эффективность федеральных ведомств.

Национальные проекты и финансы в правительстве будет курировать вице-премьер Андрей Белоусов, также в его ведении будут находиться противодействие санкциям и внешняя торговля.

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко займется вопросами экологии, сельского хозяйства и рыболовства. Кроме того, она будет отвечать за оборот недвижимости.

Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова продолжит работу в текущей области. Вопросы обороны и оборонно-промышленного комплекса отданы в ведение вице-премьера Юрия Борисова.

Вице-премьер Алексей Оверчук займется международными вопросами и интеграцией России в Евразийский экономический союз.

Заместитель председателя кабмина Юрий Трутнев будет курировать Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ. Крым и Калининградская область теперь находятся в ведении Марата Хуснуллина.

За цифровую экономику, инновации и СМИ отвечает зампред Дмитрий Чернышенко.

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