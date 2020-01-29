Мишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.

Под контролем главы аппарата кабинета министров Дмитрия Григоренко будут находиться разработка бюджета, управление государственным долгом, налоговая политика и эффективность федеральных ведомств.

Национальные проекты и финансы в правительстве будет курировать вице-премьер Андрей Белоусов, также в его ведении будут находиться противодействие санкциям и внешняя торговля.

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко займется вопросами экологии, сельского хозяйства и рыболовства. Кроме того, она будет отвечать за оборот недвижимости.

Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова продолжит работу в текущей области. Вопросы обороны и оборонно-промышленного комплекса отданы в ведение вице-премьера Юрия Борисова.

Вице-премьер Алексей Оверчук займется международными вопросами и интеграцией России в Евразийский экономический союз.

Заместитель председателя кабмина Юрий Трутнев будет курировать Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ. Крым и Калининградская область теперь находятся в ведении Марата Хуснуллина.

За цифровую экономику, инновации и СМИ отвечает зампред Дмитрий Чернышенко.

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