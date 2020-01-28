Пресс-служба главы Чувашии не в курсе вероятной отставки Игнатьева
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева не в курсе его возможной отставки. Об этом пишет РИА «Новости».
Вероятность увольнения Игнатьева появилась после инцидента с его участием, который попал на видео. Так, в сети появились кадры, на которых Игнатьев в ходе вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.
При этом сам Игнатьев заявил о глубочайшем уважении к пожарным и работникам МЧС, а в его аппарате эпизод с ключами назвали шуткой.
Однако глава МЧС России Евгений Зиничев счел недопустимым подобное поведение.
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