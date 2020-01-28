Пресс-служба главы Чувашии не в курсе вероятной отставки Игнатьева

<img src="//img.gazeta.ru/files3/612/12926612/upload-RIAN_5906048.HR-pic905-895x505-90148.jpg">

Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева не в курсе его возможной отставки. Об этом пишет РИА «Новости».

Вероятность увольнения Игнатьева появилась после инцидента с его участием, который попал на видео. Так, в сети появились кадры, на которых Игнатьев в ходе вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.

При этом сам Игнатьев заявил о глубочайшем уважении к пожарным и работникам МЧС, а в его аппарате эпизод с ключами назвали шуткой.

Однако глава МЧС России Евгений Зиничев счел недопустимым подобное поведение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава Чувашии заявил о глубочайшем уважении к пожарным

— В аппарате главы Чувашии назвали инцидент с ключами шуткой

— Глава МЧС счел неэтичным поведение главы Чувашии