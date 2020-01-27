Лукашенко рассказал о планах приехать в Москву на парад 75-летия Победы

Белорусский президент Александр Лукашенко принял приглашение от его российского коллеги Владимира Путина приехать в столицу России на Парад Победы 9 мая. Об этом рассказал РИА «Новости» посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

Посол отметил, что Лукашенко принял приглашение и планирует присутствовать на торжественном мероприятии, которое состоится в Москве 9 мая 2020 года.

В 2019 году Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве. По его словам, никакой политики и конспирологии в этом не было.

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