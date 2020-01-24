Рейтинг Путина поднялся после Послания до трехмесячного максимума

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Рейтинг доверия Владимиру Путину достиг 71,5%, согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, который был опубликован в пятницу.

В свою очередь, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 65,4%.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров констатировал, что со дня Послания президента Федеральному собранию, показатели Путина в социологических исследованиях начали расти.

По его словам, они прибавили в недельном исчислении от 2,5% (доверие) до 3% (оценка работы), выйдя в итоге на трехмесячный максимум.