Рейтинг Путина поднялся после Послания до трехмесячного максимума

Рейтинг доверия Владимиру Путину достиг 71,5%, согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, который был опубликован в пятницу.

В свою очередь, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 65,4%.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров констатировал, что со дня Послания президента Федеральному собранию, показатели Путина в социологических исследованиях начали расти.

По его словам, они прибавили в недельном исчислении от 2,5% (доверие) до 3% (оценка работы), выйдя в итоге на трехмесячный максимум.