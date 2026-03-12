Размер шрифта
СМИ узнали, какие травмы получил новый верховный лидер Ирана при ударах США

CNN: новый верховный лидер Ирана получил перелом стопы в первый день войны
Sha Dati/Global Look Press

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил перелом стопы и другие незначительные травмы в первый день бомбардировок со стороны США и Израиля. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Ранее посол Ирана на Кипре Алиреза Салариан заявил газете The Guardian, что Хаменеи получил ранения в результате того же авиаудара, в котором были ликвидирован его отец, верховный лидер аятолла Али Хаменеи, а также пять других членов его семьи. По словам Салариана, он не появлялся на публике и о нем ничего не было слышно в течение нескольких дней с момента объявления о его назначении на высший государственный пост, что объясняется его травмами.

По информации CNN, помимо травмы ноги, 56-летний Моджтаба Хаменеи получил синяк под левым глазом, а также небольшие рваные раны на лице.

Телеканал также отмечает, что иранские государственные СМИ использовали имеющиеся немногочисленные архивные видеоматериалы с участием нового верховного лидера, заполняя любые пробелы в видеоматериалах изображениями, сгенерированными с помощью искусственного интеллекта.

11 марта о ранении Хаменеи в первый день войны сообщила газета The New York Times.

Ранее Иран выдвинул США условия для начала переговоров.

 
