Зеленский рассказал Нетаньяху о своей семье, пострадавшей от холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал о своей семье, пострадавшей от холокоста во время Второй Мировой войны, передает РИА «Новости».

По словам украинского лидера, в годы ВОВ нацистские оккупанты на территории УССР расстреляли родителей и троих братьев его деда. Сам Семен Зеленский (дед) отправился на фронт, ему удалось выжить.

«Через два года после окончания войны у него родился сын, через 31 год — внук, через 40 лет внук стал президентом и сейчас он стоит перед вами», — сказал Зеленский.

В Иерусалиме глава Украины также встретился с президентом Израиля Реувен Ривлином.

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