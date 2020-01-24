Лукашенко заявил, что не намерен «растворять» Белоруссию в «братской» России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не может стать частью какого-либо другого государства, даже «братской» России. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Он подчеркнул, что Белоруссия является суверенной и независимой страной, граждане которой своими мозгами и руками заработали, что смогли.

«Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», — подчеркнул Лукашенко.

По словам главы республики, он уже заявлял об этом президенту России Владимиру Путину полтора-два года назад, отметив, что даже если он позволит своей стране стать частью российского государства, то белорусы его «съедят».

Тем не менее, Лукашенко выразил надежду на то, что отношения двух стран нормализуются, отметив, что РФ является главным союзником Белоруссии.

«Может, (российские власти - ИФ) образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях», — сказал белорусский лидер.

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