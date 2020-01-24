Китай положительно оценил идею Путина о встрече стран-лидеров СБ ООН

Официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин заявила, что КНР положительно оценил предложение российского президента Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом пишет РИА «Новости».

По ее словам, Китай готов поддерживать контакты и сотрудничество с Россией, а также остальными постоянными членами совета.

Речь идет о России, Китае, США, Франции и Великобритании.

Чуньин назвала Совбез основой механизма международной коллективной безопасности. Она считает, что именно его постоянные члены несут особую ответственность за поддержание мира.

Дипломат также отметила, что сейчас ситуация на международной арене очень неустойчива, возникает очень много острых региональных вопросов, ООН постоянно сталкиваются с серьезными вызовами.

Она подчеркнула, что в преддверии 75-летия со дня победы над фашизмом, контакты пяти постоянных членов ООН имеют особое значение для сохранения послевоенного миропорядка, а также ДЛЯ поддержания глобальной и региональной стабильности.

До этого Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН

— Макрон положительно оценил идею Путина о встрече стран-лидеров СБ ООН