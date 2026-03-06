В правительстве предложили поднять плату за сохранение телефонного номера

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выступило с предложением повысить плату за сохранение телефонного номера при заключении нового договора связи. Это следует из опубликованного на портале нормативных правовых актов законопроекта.

Согласно текущей редакции пункта 4 статьи 44 закона «О связи», оператор не имеет права взимать более 100 рублей за эту услугу. Если в будущем будут приняты изменения, максимально возможная плата увеличится до 250 рублей.

Ведомство объяснило эту инициативу ростом цен на услуги связи. Так, по данным Росстата, с 2013 по 2025 год индекс цен на услуги в России вырос в 2,5 раза, тогда как фиксированная плата за сохранение номера оставалась неизменной. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это привело к недополучению доходов федерального бюджета.

До этого в Госдуме предложили ввести бесплатные звонки в посольства для россиян за рубежом. С соответствующим предложением депутат от КПРФ Артем Прокофьев обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.

Ранее россиян предупредили о подорожании мобильной связи и домашнего интернета.