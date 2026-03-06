Туристка едва не потеряла ноги после лодочной экскурсии на Филиппинах

Туристка из Австралии едва не потеряла ноги при обрушении бетонного моста на Филиппинах. Об этом она рассказала News.com.au.

15 февраля 32-летняя Дженнифер Кинан из Брисбена находилась в трехдневном лодочном туре на остров Палаван. Она должна была садиться в лодку после очередной остановки, но когда девушка шла по импровизированному причалу из цементных блоков и досок, конструкция внезапно рухнула. Дженнифер упала в воду, а ее ноги оказались зажаты между двумя плитами. Над водой оставалось только ее лицо, и она запрокидывала голову, чтобы не нахлебаться воды.

«Я видела, как падают другие, и оказалась под обломками», — сообщила австралийка, добавив, что все участники экскурсии так или иначе пострадали, но только она получила серьезные травмы.

Несколько человек вытащили кричащую от боли Дженнифер на берег, где выяснилось, что одну ее ногу пронзил железный прут, а на второй содрана кожа. В островной больнице медики заверили иностранку, что она ничего не сломала, и наложили швы под местной анестезией. Медперсонал сказал, что она сможет ходить в тот же день и даже вернуться на работу в течение двух недель.

Однако прогнозы не подтвердились. Дженнифер была доставлена ​​санитарной авиацией в Манилу, где она находится до сих пор. Там врачи диагностировали трещину правой лодыжки и нашли паразита, попавшего в организм из-за контакта с прутом в грязной воде. Сейчас женщина ждет перевозки в Брисбен. Недавно ей сообщили хорошие новости: паразитарная инфекция прошла, но пострадавшей потребуется долгая реабилитация и постоянный уход.

