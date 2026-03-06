Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Туристка едва не потеряла ноги после лодочной экскурсии на Филиппинах

Туристка попала в больницу после обрушения бетонного моста на Филиппинах
GoFundMe

Туристка из Австралии едва не потеряла ноги при обрушении бетонного моста на Филиппинах. Об этом она рассказала News.com.au.

15 февраля 32-летняя Дженнифер Кинан из Брисбена находилась в трехдневном лодочном туре на остров Палаван. Она должна была садиться в лодку после очередной остановки, но когда девушка шла по импровизированному причалу из цементных блоков и досок, конструкция внезапно рухнула. Дженнифер упала в воду, а ее ноги оказались зажаты между двумя плитами. Над водой оставалось только ее лицо, и она запрокидывала голову, чтобы не нахлебаться воды.

«Я видела, как падают другие, и оказалась под обломками», — сообщила австралийка, добавив, что все участники экскурсии так или иначе пострадали, но только она получила серьезные травмы.

Несколько человек вытащили кричащую от боли Дженнифер на берег, где выяснилось, что одну ее ногу пронзил железный прут, а на второй содрана кожа. В островной больнице медики заверили иностранку, что она ничего не сломала, и наложили швы под местной анестезией. Медперсонал сказал, что она сможет ходить в тот же день и даже вернуться на работу в течение двух недель.

Однако прогнозы не подтвердились. Дженнифер была доставлена ​​санитарной авиацией в Манилу, где она находится до сих пор. Там врачи диагностировали трещину правой лодыжки и нашли паразита, попавшего в организм из-за контакта с прутом в грязной воде. Сейчас женщина ждет перевозки в Брисбен. Недавно ей сообщили хорошие новости: паразитарная инфекция прошла, но пострадавшей потребуется долгая реабилитация и постоянный уход.

Ранее пенсионерка заразилась опасной инфекцией после падения на ногу гранитной столешницы.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!