Общество

В Москве проиндексируют тарифы на проезд по МСД

В Москве с 14 марта проиндексируют тарифы на проезд по МСД
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

С 14 марта в Москве изменится стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в периоды максимальной загрузки трассы. Согласно сообщению столичного Департамента транспорта, плата за участок в «критические часы» будет проиндексирована на 2 рубля — с нынешних 13 до 15 рублей.

Данная мера направлена на регулирование транспортных потоков, что позволит сохранить высокую скорость движения и предсказуемость времени в пути для автомобилистов даже в моменты пикового спроса.

При этом базовая модель работы магистрали остается прежней: около 70% времени по будням, а также все выходные и праздничные дни проезд по МСД остается абсолютно бесплатным. Система оплаты работает по накопительному принципу — итоговая сумма за все поездки в течение суток формируется в единый чек, который выставляется пользователю в пятидневный срок. Тариф для транзитных транспортных средств также остался без изменений и составляет 950 рублей.

Важным нюансом тарификации является правило «входа и выхода»: проезд считается платным только в том случае, если автомобиль и въехал на участок, и покинул его строго в границы платного временного интервала. Если же поездка началась до наступления часа пик или завершилась после его окончания (например, заезд в 6:55, а выезд в 7:30), плата не взимается. Кроме того, право на неизменно бесплатный проезд сохраняется за городским и школьным транспортом, машинами экстренных и коммунальных служб, почтовыми автомобилями и лицензированными такси Москвы и Подмосковья.

Ранее Собянин рассказал о планах развития общественного транспорта в Москве.

 
