Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Путину доложили о рекорде дагестанских виноградырей

Меликов доложил Путину о виноградном рекорде Дагестана
Гавриил Григоров/РИА Новости

В ходе рабочей встречи в Кремле глава Дагестана Сергей Меликов представил президенту России Владимиру Путину доклад об успехах аграрного сектора республики. Об этом Меликов рассказал в своем Telegram-канале.

Дагестан закрепил за собой статус лидера Северо-Кавказского федерального округа по темпам роста сельхозпроизводства. Одним из ключевых достижений стал сбор почти 295 тысяч тонн плодов в минувшем году, что вывело регион на первое место в СКФО по индексу роста.

Особое внимание в ходе беседы было уделено возрождению стратегически важной для республики отрасли — виноградарства. По словам Меликова, Дагестану удалось не только восстановить, но и значительно нарастить мощности в этой сфере. В 2025 году аграрии достигли исторического максимума с советских времен, собрав 302 тысячи тонн винограда, что стало лучшим показателем с 1980-х годов. Глава региона подчеркнул, что системная работа позволяет дагестанским сельхозпроизводителям ежегодно обновлять производственные рекорды, обеспечивая стабильное развитие экономики субъекта.

Ранее Роскачество назвало лучшие российские розовые вина.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!