Путину доложили о рекорде дагестанских виноградырей

В ходе рабочей встречи в Кремле глава Дагестана Сергей Меликов представил президенту России Владимиру Путину доклад об успехах аграрного сектора республики. Об этом Меликов рассказал в своем Telegram-канале.

Дагестан закрепил за собой статус лидера Северо-Кавказского федерального округа по темпам роста сельхозпроизводства. Одним из ключевых достижений стал сбор почти 295 тысяч тонн плодов в минувшем году, что вывело регион на первое место в СКФО по индексу роста.

Особое внимание в ходе беседы было уделено возрождению стратегически важной для республики отрасли — виноградарства. По словам Меликова, Дагестану удалось не только восстановить, но и значительно нарастить мощности в этой сфере. В 2025 году аграрии достигли исторического максимума с советских времен, собрав 302 тысячи тонн винограда, что стало лучшим показателем с 1980-х годов. Глава региона подчеркнул, что системная работа позволяет дагестанским сельхозпроизводителям ежегодно обновлять производственные рекорды, обеспечивая стабильное развитие экономики субъекта.

