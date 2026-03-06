Размер шрифта
Путин выразил президенту Ирана соболезнования в связи со смертью Хаменеи

Кремль: Путин выразил президенту Ирана соболезнования в связи со смертью Хаменеи
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский лидер выразил соболезнования в связи со смертью Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи, сообщает сайт Кремля.

Как отмечается, Путин в разговоре с Пезешкианом рассказал, что находится в контакте с лидерами арабских стран Персидского залива. Российский президент также выразил соболезнования в связи с убийством семьи Хаменеи и представителей руководства страны.

Путин также он выразил надежду на скорейшее возвращение конфликта на путь дипломатического урегулирования проблем. В свою очередь Пезешкиан поблагодарил за солидарность России с иранским народом, и рассказал о развитии ситуации в ходе нынешней фазы конфликта.

До этого в Кремле напомнили о позиции РФ по поставкам вооружений Ирану. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сообщил, что стороны Ирана к России не поступало никаких обращений по этой поводу.

Ранее Путин пообещал передать Ирану опасения арабских государств.

 
