Захарова обвинила Пользу в начале дезинформационной компании по ВОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что польская сторона затеяла проведение против России кампании по дезинформации по теме Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

По ее данным, Польша решила провести ряд мероприятий против России недавно. Страна ведет крупную дезинформационную кампанию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна сделает все для защиты правды о событиях Второй мировой войны и не позволит никому стирать факты. Он напомнил, что для сохранения памяти о войне в России создается специальный центр с фото и видео архивами, которые не позволят никому извращать историю и наносить ущерб народу, памяти дедов и отцов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацистами.

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