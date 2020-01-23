Зеленский передал свое место на Всемирном форуме памяти Холокоста пережившим трагедию

Президент Украины Владимир Зеленский не примет участие на Всемирном форуме памяти Холокоста из-за того, что он решил передать свое место тем, кто пережил эту трагедию. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он пошел на такой шаг, когда узнал, что на форум трудно попасть из-за ограниченного числа мест. По примеру Зеленского также поступила украинская делегация.

»...решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», — написал президент.

По данным израильских СМИ, подобным же образом поступили члены ряд министров Израиля.

Зеленский отметил, что «это никак не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины».

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