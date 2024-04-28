Российского голкипера назвали феноменом

Бывший генеральный директор магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин высоко оценил игру вратаря команды Ильи Набокова. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Такого феномена я никогда видел. Он сильнее, чем были Василевский и Сорокин в его возрасте. Знаете, когда эти ребята начинали, даже с ними сравнить невозможно. Это можно сравнить с игроками, которые выделялись: Овечкин, Малкин. Только этот уровень. Они в своем амплуа, а Илья — в своем, их было видно сразу, что они будут великими, точно так же, как этого парня. Это просто чудо какое-то, самородок!»— сказал Величкин.

Набоков является воспитанником «Металлурга». На уровне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вратарь дебютировал в ноябре 2022 года.

Набокова признали самым ценным игроком Кубка Гагарина завершившегося сезона. Он провел в регулярном чемпионате и плей-офф 66 матчей, пропустив 123 шайбы.

В финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:0 в серии. Набоков сыграл одну игру на ноль.

До этого обладателем Кубка Гагарина был московский ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее ЦСКА объявил об уходе многолетнего лидера команды.