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МО РФ сообщило о сбитом дроне в Белгородской области

Минобороны РФ сообщило о сбитом дроне в Белгородской области

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Reuters

Министерство обороны России сообщило о сбитом дроне в Белгородской области. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

Дрон самолетного типа был сбит дежурными средствами ПВО около 13:30 по мск.

До этого в Белгородской области при падении дрона на дорогу пострадали пять человек.

В селе Вознесеновка дрон-камикадзе упал на участок дороги, задев несколько автомобилей.

«Последующей детонацией повреждены три автомобиля, пострадали пять мирных жителей, в том числе один подросток», — написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, осколочные ранения получила 17-летняя девочка. Ее доставили в детскую клиническую больницу для оказания медпомощи.

Также 28 апреля cело Вознесеновка Белгородской области атаковали пять дронов ВСУ.

Двумя FPV-дронами были атакованы на трассе «КамАЗ» и легковой автомобиль. Никто не пострадал. Еще один дрон-камикадзе повредил торговый объект и припаркованную рядом «Газель». На местах происшествий работают оперативные службы.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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