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В США рассказали, как Россия мешает снабжению ВСУ беспилотниками

Forbes: удары ВС РФ по инфраструктуре Украины мешают снабжению ВСУ дронами

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Удары Вооруженных сил России по объектам украинской инфраструктуры мешают Киеву снабжать подразделения своей армии новейшими беспилотниками. Об этом пишет американское издание Forbes.

«Атакуя энергетическую инфраструктуру, российские военные фактически препятствуют возможности украинских компаний внедрять новые беспилотные технологии в свои вооруженные силы», — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что пока выпуск новых дронов на Украине замедляется, у России остается больше времени на разработку средств против беспилотников ВСУ, а именно эта технология в настоящее время дает ключевое преимущество на фронте.

28 апреля немецкая газета Spiegel сообщила, что украинские власти направили Германии запрос на передачу нескольких сотен разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Vector. Всего руководство страны хочет купить у Берлина 812 таких дронов.

Впервые ВСУ использовали Vector в зоне СВО в сентябре 2023 года.

Ранее в России запатентовали новый реактивный БПЛА.

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