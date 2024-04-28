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В Петербурге пенсионерка попала в реанимацию после приема у стоматолога

«78.ru»: в Петербурге пенсионерка попала в реанимацию после анестезии в стоматологии

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Из стоматологической клинике в Калининском районе Петербурга была госпитализирована пожилая женщина, которой стало плохо после анестезии. Об этом сообщает «78.ru».

О произошедшем рассказала дочь пострадавшей, пенсионерка посещала стоматологическую клинику по проспекту Науки в Петербурге. Пожилая женщина почувствовала себя плохо после того, как ей ввели анестезию, пациентке потребовалась медицинская помощь, она госпитализирована в отделение реанимации.

По словам дочери пострадавшей, ее мать не первая, кто пострадал от действий стоматологов в этой клинике. Подробности о состоянии пенсионерки неизвестны.

До этого сообщалось, что житель Ревды лишился двух верхних зубов из-за ошибки стоматолога. Россиянин обратился в стоматологическую клинику «Центр здоровья», ему нужно было установить импланты на двух передних зубах. Стоматолог установил пациенту пластмассовые штифты, затем металлические. После этого мужчине стало хуже: у него позеленел язык, сушило рот и появился неприятный привкус. Стоматолог объяснил это аллергией. Мужчина обратился с иском в суд, врачи признали, что ошиблись с материалами, однако в выплатах мужчине отказали.

Ранее стоматолог вкрутил зубной имплант в мозг пациента.

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