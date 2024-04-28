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В Британии заявили о важности России для возрождения экономики КНДР

FT: Ким Чен Ын использует связи с РФ для возрождения экономики КНДР

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Виталий Аньков/РИА Новости

Северная Корея стремится к углублению связей с Россией ради оживления экономики страны, пострадавшей за годы пандемии и санкций. Об этом пишет Financial Times.

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын стремится развивать связи с Россией для оживления экономики… (эксперты. – прим. ред.) заявили, что его амбиции и необычная готовность Кима обозначить конкретные показатели успеха – отражают его растущую уверенность в себе в результате его растущих отношений с президентом России Владимиром Путиным», – говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, перед КНДР стоит задача развития строительства производственных предприятий по всей стране.

Отношения с РФ, пишет FT, знаменуют собой «поворот в судьбе с 2021 года, когда режим признался в «продовольственном кризисе», вызванном закрытием границ во время пандемии, жесткими международными санкциями и плохим урожаем».

До этого Ким Чен Ын во время визита в Военную академию имени Ким Ир Сена по случаю 92-летия создания Корейской народно-революционной армии призвал воспитывать больше военных кадров, которые будут готовы к современной войне.

Ранее делегация Северной Кореи отправилась в Иран впервые за 5 лет.

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