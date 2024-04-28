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Семин заявил, что Дзюба не случайно потерял статус ключевого игрока в «Локомотиве»

Семин: Дзюба не случайно потерял статус ключевого игрока, причин достаточно много

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин считает, что у Артема Дзюбы было несколько причин, по которым он перестал быть ключевым игроком команды. Об этом он заявил RT.

«Видимо, на сегодняшний момент он не случайно потерял статус ключевого исполнителя железнодорожников. Причин на это достаточно много, и какие из них повлияли, судить сложно, я ведь не вижу его работы на тренировках. Но в прошлом году Дзюба однозначно помог «красно‑зеленым». Артем даже в 35 лет сохраняет целый ряд плюсов. Например, обладает колоссальным опытом», — сказал Семин.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 25 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее «Локомотив» похвалили за избавление от зависимости от Дзюбы.

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