В Китае продолжают бороться с коллапсом на рынке недвижимости

В китайском Чэнду отменили ограничения на покупку жилья в попытке стимулировать спрос на рынке недвижимости и подстегнуть экономический рост. Об этом пишет Bloomberg.

Столица провинции Сычуань присоединилась к десяткам других китайских городов, смягчающих «охладительные» меры, отмечает агентство.

Согласно заявлению жилищных властей, с 29 апреля в Чэнду больше не будут проверять соответствие покупателей критериям для приобретения недвижимости. Власти города с населением свыше 20 миллионов человек пообещали удовлетворять разумные потребности в финансировании компаний всех видов на рынке жилья.

Пошатнувшийся четыре года назад рынок недвижимости Китая сдерживает экономический рост и подрывает потребительскую уверенность. Ранее Нанкин, Хэфэй, Сучжоу и более двух десятков других городов отменили различные ограничения на покупку жилья для стимулирования спроса.

В марте продажи жилья в Китае рухнули, а цены упали еще стремительнее, чем в предыдущем месяце, продлив трехлетнее падение. По оценкам Bloomberg Economics, к 2026 году доля сектора недвижимости в экономике страны сократится до 16% с пиковых 24% до начала спада. Министр жилищного строительства КНР в начале марта заявил, что стабилизация рынка остается «серьезной задачей».

Власти Чэнду также поддержат совместную продажу парковочных мест и жилья, а также рационально установят плановое соотношение парковок для вновь отчуждаемых под жилищное строительство земельных участков, говорится в заявлении.

Покупатели недвижимости больше не будут ограничены в числе объектов, которые они могут приобрести. Меры призваны стимулировать спрос и помочь девелоперам сбыть нераспроданные объемы жилья, пишет агентство.

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