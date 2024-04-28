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Украинцы ищут жен с инвалидностью на фоне мобилизации

«Страна.ua»: украинцы ищут жен с инвалидностью на фоне мобилизации

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«РИА Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РИА Новости»

Украинцы ищут жен с инвалидностью на фоне мобилизации. Об этом пишет «Страна.ua».

Сообщается, что мужчины пытаются выехать за границу вместе с женщинами с инвалидностью или многодетными матерями. В сети появляются объявления «Ищу женщину, девушку со 2 группой инвалидности за вознаграждение», «Ищу многодетную девушку».

До этого МИД Украины сообщил, что консульские услуги мужчинам в призывном возрасте снова начнут оказывать не раньше 18 мая 2024 года.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

17 апреля 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Зеленский объяснил причины снижения возраста мобилизации на Украине.

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