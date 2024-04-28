ВС РФ нанесли сокрушительный удар по складам с беспилотниками ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли сокрушительный удар по складам с ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, операция прошла на аэродроме Каменка в Днепропетровской области Украины. К ликвидации приложили усилия оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.

В сводке отмечается, что Российская армия поразила склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области республики. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации иностранных наемников, живой силе и оборонной технике украинской армии в 121 районе в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

До этого Минобороны сообщало, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили пять баллистических ракет ATACMS в зоне проведения СВО на Украине.

Ранее Песков предсказал победу России в СВО.