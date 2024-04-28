Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ нанесли сокрушительный удар по складам с беспилотниками ВСУ

Минобороны: ВС РФ ударили по складам с беспилотниками ВСУ под Днепром

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли сокрушительный удар по складам с ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, операция прошла на аэродроме Каменка в Днепропетровской области Украины. К ликвидации приложили усилия оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.

В сводке отмечается, что Российская армия поразила склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области республики. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации иностранных наемников, живой силе и оборонной технике украинской армии в 121 районе в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

До этого Минобороны сообщало, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили пять баллистических ракет ATACMS в зоне проведения СВО на Украине.

Ранее Песков предсказал победу России в СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами