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Макрон готов обсудить использование французских ядерных боеголовок для защиты ЕС

Макрон: Франция готова обсудить использование ядерных боеголовок для защиты ЕС

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Франция готова к переговорам об использовании французского ядерного оружия для защиты Европейского Союза. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит издание DNA.

«Есть ядерное оружие: французская доктрина гласит, что мы можем использовать его, когда наши жизненно важные интересы находятся под угрозой. Я уже говорил, что эти жизненно важные интересы имеют европейское измерение… Я за то, чтобы начать эти дебаты», — отметил Макрон.

По его словам, готова внести «больший вклад» в защиту европейской земли.

До этого сообщалось, что Макрон намерен в ближайшие месяцы обговорить с европейскими партнерами обновление стратегии безопасности в Евросоюзе, одной из ключевых тем должно стать ядерное оружие.

Он пообещал в течение ближайших месяцев пригласить партнеров к формированию европейской оборонной инициативы с четкой стратегической концепцией и хорошими перспективами.

Ранее Макрон высказался о будущих отношениях Европы и России.

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