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В Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном Украине городе Запорожье произошли взрывы

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В подконтрольнойм украинской власти городе Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщает местное издание «Главком».

Отмечается, что на подконтрольной Украине части Запорожской области объявлена воздушная тревога. При этом другие подробности произошедшего не приводятся.

До этого назначенный Киевом глава областной военной администрации (ОВА) Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе. О каком объекте идет речь, не уточняется. К критической инфраструктуре относятся информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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