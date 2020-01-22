Иссахар и Холокост: зачем Путин летит в Иерусалим

Президент России Владимир Путин 23 января посетит Израиль. Изначально планировалось, что визит продлится два дня, однако позже программа поездки была сокращена до одного дня из-за ситуации, связанной со сменой правительства России. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Реклама

Главная цель визита — участие в работе 5-го Всемирного форума памяти Холокоста, организованного музеем «Яд ва-Шем». В рамках саммита пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения советскими военными нацистского концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау» в польском Освенциме.

«Это беспрецедентное историческое мероприятие, проходящее на самом высоком в истории Израиля уровне и посвященное проблеме антисемитизма», — рассказал журналистам президент фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор.

Мероприятие должно стать по-настоящему масштабным — в нем принимают участие 47 глав государств и председателей парламентов из Европы, Северной Америки и Австралии.

Как сообщил Юрий Ушаков,

в ходе визита Путин встретится с президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Он также проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, накануне появилась информация, что встречу с Путиным запросила и администрация президента Владимира Зеленского, который также будет присутствовать на мероприятиях.

Также в программе президента России — встреча с матерью израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков.

Хороший кредит

Во время визита в Иерусалим Путин также побывает на открытии памятника жертвам блокады Ленинграда.

«Это памятник не только блокадникам, но и ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Израиле», — сказала ранее «Газете.Ru» советник мэра Иерусалима Елена Жаровская.

По словам чиновника, в Израиле сегодня проживает 1300 людей, переживших блокаду Ленинграда.

Как отмечает в интервью израильскому изданию Jewish News Syndicate ведущий эксперт Института стратегии и безопасности Мики Ахаронсон, визит для Путина «важен сам по себе»: «Для Путина важно показать себя противником нацизма и антисемитизма. Это дает ему хороший кредит в международном сообществе».

Тот факт, что Израиль подчеркивает роль Красной Армии в освобождении концлагеря, важен для Москвы, особенно в контексте попыток Варшавы пересмотреть роль СССР в разгроме нацистских войск. На днях глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил в статье, опубликованной в Politico, что лагерь мог бы быть освобожден на полгода раньше, но стоявшие в 200 км советские войска якобы не спешили это сделать. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию «настоящим самоубийством».

К слову, поездка Путина в Израиль — первая для него после ликвидации американскими силами в Ираке высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Действия Вашингтона Израиль приветствовал, однако они отразились серьезнейшим образом на коммуникации США и Ирана, а впоследствии могут и вовсе дестабилизировать ситуацию в более широком контексте. И одним из ключевых здесь остается вопрос Сирии, где расположены враждебные Тель-Авиву проиранские военные группировки.

Однако, как предполагают эксперты, после гибели Сулеймани контроль над шиитскими формированиями ослабнет, что будет на руку Израилю. Ведущий эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик обращает внимание, что после смерти Сулеймани Израиль уже наносил удары по целям в Сирии. «Может ли коридор закрыться? Конечно, но пока он открыт, обе стороны будут использовать его для конкретных стратегических и тактических игр и завоеваний», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Дело Иссахар

Отношения между Израилем и Россией, которые с небольшими оговорками вполне можно назвать дружественными, тем не менее, последние несколько месяцев осложняются ситуацией вокруг гражданки Израиля Наамы Иссахар. В октябре 2019 года она была приговорена российским судом к 7,5 годам колонии общего режима за обнаруженный в ее багаже гашиш. При этом израильская гражданка летела через Москву транзитом из Дели в Тель-Авив и доступа к багажу не имела.

Израильские власти по дипломатическим каналам обращались к Москве с просьбой отпустить девушку. В России, как писали СМИ, надеялись «обменять» ее на задержанного в Израиле в 2015 году россиянина Алексея Буркова, но верховный суд еврейского государства принял решение экстрадировать Буркова в США, где он обвиняется в компьютерном мошенничестве.

По свидетельству Тель-Авива вопрос израильской гражданки будет решен положительно, так как, по информации издания The Times of Israel, Путин во время визита планирует увидеться с матерью девушки.

В свою очередь, Израиль также приготовил России ответный подарок: Москва может получить в собственность Александровское подворье в Иерусалиме. Как рассказал журналистам помощник Путина Ушаков, «процесс идет в положительном направлении».

Освобождение Иссахар может прибавить политических очков израильскому премьеру Нетаньяху перед выборами в кнессет, которые пройдут в марте этого года. Для Израиля это будут уже третьи внеочередные парламентские выборы за последний год.

Однако собеседник в политических кругах Израиля сказал «Газете.Ru», что репутация премьера в этой ситуации уже пострадала: «Биби (так в Израиле называют премьер-министра — «Газета.Ru») любит хвастаться хорошими отношениями с Путиным, при этом Наама Иссахар сидит девять месяцев за девять граммов гашиша, что в Израиле вообще не считается нарушением закона».

Как отмечает собеседник «Газеты.Ru», приезд Путина мало поможет нынешнему премьеру в мобилизации голосов русскоязычных избирателей, и шансы самого Нетаньяху вновь победить на выборах оценивает скептически: «Сегодня даже в Кремле понимают, что Нетаньяху — это хромая утка. Дважды он не смог сформировать кабинет, и нет никаких шансов, что у него получится после выборов».

Кроме Израиля, Путин также собирается посетить и Палестину, где проведет встречу с премьер-министром автономии Махмудом Аббасом. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что палестинский лидер Махмуд Аббас планирует обсудить с Путиным ближневосточную проблематику. Правда, серьезных прорывов от нее ждать вряд ли стоит и визит, скорее, будет носить символический характер — поддержка израильско-палестинского урегулирования.