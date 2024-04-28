Стас Михайлов вспомнил, как родители хотели продать квартиру ради его клипа

Певец Стас Михайлов признался в шоу «Привет, Андрей!», что родители хотели ему финансово помочь в начале карьеры.

Михайлов вспомнил, как отец и мать предлагали ему продать свое жилье, чтобы у артиста были деньги на съемки собственного клипа. Однако певец отказался, заявив, что сам пробьется в шоу-бизнесе.

«Давай продадим квартиру, а ты снимешь клип». Я ответил: «Нет, пап, это вы с мамой заработали, живите, а я пробьюсь». Знаю одно — делай, что должен и будь что будет, Господь увидит», — поделился исполнитель.

Стас Михайлов переехал из Сочи в Москву в 1992 году. Там он начал заниматься развозом видеокассет. В этом же году он выпустил композицию «Свеча», а в 1997-м вышел одноименный альбом артиста. Он стал наиболее популярен после выхода песни «Без тебя» в 2005 году.

27 апреля Михайлов выступил с юбилейным концертом «55» на площадке Live Арена в Москве. В день рождения певца президент России Владимир Путин наградил артиста орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

В тот же день Григорий Лепс назвал «Все для тебя» своей любимой песней в репертуаре Михайлова. Артист считает, что не смог бы перепеть хит коллеги.

Ранее Стас Михайлов вспомнил, как у него с Лепсом не было денег на еду.