Песков оценил реакцию США на заявление Польши о ядерном оружии

Высказывания польского руководства о готовности разместить ядерное оружие на территории страны вызвало страх даже у США, считает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого появился в Telegram-канале последнего.

По мнению представителя российского президента, Варшава всегда хочет быть «впереди телеги». В то же время он обратил внимание, что слова президента Польши Анджея Дуды о возможном появлении в республике американского оружия массового поражения заставило напрячься США и ряд европейских стран.

«Они поспешили заявить, что у них таких планов нет. Но эти заявления — они демонстрируют ход мысли», — добавил Песков.

Он пояснил, что европейские политики всячески нагнетают напряженность и пытаются запугать население «страшилками про русских». Таким образом власти этих государств прикрывают внутренние проблемы и компенсируют ухудшение имиджа на международной арене, подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

22 апреля Дуда сообщил, что польское руководство готово разместить на территории республики ядерное оружие США. Как он сказал, этот вопрос является одной из тем переговоров между Вашингтоном и Варшавой.

Позже ситуацию прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он сообщил, что у Североатлантического альянса нет планов по изменению конфигурации своих ядерных сил.

Ранее в МИД Польши раскритиковали президента страны за слова о ядерном оружии.