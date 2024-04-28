Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков оценил реакцию США на заявление Польши о ядерном оружии

Песков о заявлении Дуды: Польша всегда пытается быть впереди телеги

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Высказывания польского руководства о готовности разместить ядерное оружие на территории страны вызвало страх даже у США, считает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого появился в Telegram-канале последнего.

По мнению представителя российского президента, Варшава всегда хочет быть «впереди телеги». В то же время он обратил внимание, что слова президента Польши Анджея Дуды о возможном появлении в республике американского оружия массового поражения заставило напрячься США и ряд европейских стран.

«Они поспешили заявить, что у них таких планов нет. Но эти заявления — они демонстрируют ход мысли», — добавил Песков.

Он пояснил, что европейские политики всячески нагнетают напряженность и пытаются запугать население «страшилками про русских». Таким образом власти этих государств прикрывают внутренние проблемы и компенсируют ухудшение имиджа на международной арене, подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

22 апреля Дуда сообщил, что польское руководство готово разместить на территории республики ядерное оружие США. Как он сказал, этот вопрос является одной из тем переговоров между Вашингтоном и Варшавой.

Позже ситуацию прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он сообщил, что у Североатлантического альянса нет планов по изменению конфигурации своих ядерных сил.

Ранее в МИД Польши раскритиковали президента страны за слова о ядерном оружии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами