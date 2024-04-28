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Село в Белгородской области подверглось атаке дрона ВСУ

Гладков: объект связи в селе Вязовое получил повреждения в результате атаки БПЛА

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Depositphotos

Украинские войска атаковали село Вязовое, расположенное в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по населенному пункту при помощи дрона-камикадзе. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал, уточнил он.

Тем не менее, украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил местную инфраструктуру. Речь идет об объекте связи.

«Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — добавил Гладков.

Утром 28 апреля министерство обороны РФ сообщило, что ночью в регионах страны были уничтожены 17 украинских дронов. Девять из них сбили в Брянской области, по три — в Калужской и Курской областях, а еще два — в Белгородской области.

Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что три ликвидированных в регионе БПЛА упали в районе нефтебазы в городе Людиново. Несмотря на это, удалось обойтись без пострадавших и разрушений.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского дрона пострадали пять человек.

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