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Неизвестные осквернили Вечный огонь в Краснодарском крае

Прокуратура начала проверку после осквернения Вечного огня в Краснодарском крае

Неизвестные осквернили Вечный огонь в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале «Газета «РВС»».

«Кто-то поглумился над Вечным огнем, жег цветы и уничтожал клумбу. Подробностей пока нет», — говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что прокуратура Динского района организовала проверку по факту осквернения мемориала Великой Отечественной войны. Сообщается, что по предварительной информации, к осквернению причастны несовершеннолетние.

По предварительной информации, 28 апреля текущего года несовершеннолетние лица осквернили мемориал Великой Отечественной войны «Вечный огонь» в ст. Васюринской.

До этого в Калининграде вынесли приговор мужчине и женщине, которые осквернили Вечный огонь. Молодой человек получил год колонии, его спутница — полгода.

В ночь на 27 февраля пара осквернила мемориальный ансамбль «Памятник 1200 гвардейцам». Женщина поднесла к пламени чаши Вечного огня сигарету, желая ее прикурить, а мужчина кинул в огонь какой-то предмет, а затем украл одну из корзин с цветами около памятника.

Ранее в Невинномысске спортсмены прошлись по Вечному огню и плюнули в него.

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