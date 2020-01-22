Поправки в Конституцию обсудят в первом чтении 23 января

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума обсудит в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию в четверг, 23 января. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что законодательная инициатива президента будет обсуждаться в ходе планерного заседания.

Володин добавил, что в связи с рассмотрением законопроекта депутаты начнут свою работу на два часа раньше, в 10 утра.

Во время послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета. Согласно проекту поправок, Конституция будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума.

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