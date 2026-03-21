Россиянам рассказали, как безопасно увеличить физическую нагрузку

Врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова рассказала РИА Новости, что интенсивная ходьба в среднем темпе поможет сбросить вес.

По ее словам, для тех, кто не дружит со спортом, хватит нескольких прогулок по 1-1,5 часа в неделю. Кроме физических нагрузок необходимо также сбалансировать питание, снизить количество калорий, отказаться от вредной еды.

«Если мы будем только ограничивать калории, то в один «прекрасный» момент наш организм подстроится к ограничению. А если количество калорий уменьшить ниже базового обмена, вес может начать расти. <...> Чтобы этого не получилось, нужно увеличивать физическую активность», — отметила специалист.

Смирнова уточнила, что человеку с большим весом, желающему заняться спортом, стоит начинать с небольших нагрузок, к примеру, интенсивной ходьбы в среднем темпе.

«Средний темп – это когда мы идем, разговариваем по телефону, у нас есть одышка, но говорить мы еще можем», — добавила она.

Идеальная тренировка должна длиться около часа, так как гликоген запасы углеводов в мышцах и печени сгорает в первый час, и только после начинает сгорать жир.

20 марта врач-терапевт Наталья Лаврентьева рассказала, что переработки воспринимаются организмом как сигнал об опасности, поэтому могут приводить к набору веса.

По ее словам, высокий уровень кортизола блокирует нормальную работу инсулина, что заставляет клетки активно запасать жир. Врач добавила, что для удержания фокуса внимания на работе сотрудники могут пить больше кофе или курить, что усиливает нагрузку на надпочечники. Она отметила, что без полноценного ужина люди выбирают продукты с высоким гликемическим индексом, например, пиццу или полуфабрикаты, что провоцирует воспаление.

