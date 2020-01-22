Юрия Чайку освободили от должности генпрокурора России
close
Совет Федерации освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора России. Об этом сообщает Agence France-PresseРИА «Новости».
В понедельник, 20 января, в Кремле сообщили, что российский лидер Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генпрокурора.
Ранее глава государства предложил Чайке занять должность полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Эксперт спрогнозировал результаты работы Чайки на посту полпреда президента РФ
— Путин видит Чайку полпредом президента РФ в Северо-Кавказском округе