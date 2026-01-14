Нидерландский наемник Герард Виссер, воюющий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), собирал деньги на экипировку для своего подразделения с помощью платформы TikTok. Эту информацию удалось выяснить РИА Новости, проанализировав его аккаунты в соцсетях.

«Пожертвуйте средства нашему подразделению иностранного легиона, чтобы мы могли купить все необходимое на передовой: защитную экипировку, материалы, внедорожники. Важен каждый евро и каждый доллар», — писал он в соцсети.

Как отмечает агентство, личность Виссера удалось определить, сопоставив его фотографии в соцсетях и материалы газеты DeTelegraaf, в интервью которой он рассказал о давлении, жестоком обращении в ВСУ, а также о нацизме.

Отмечается, что у него есть жена — украинка по национальности и ребенок. Свою семью Виссер вывез в Нидерланды.

До этого газета De Telegraaf опубликовала интервью с нидерландским наемником, воевавшим на стороне Украины. В материале его называют именем Хендрик. Он рассказал, что командование полка ВСУ, в котором он служил, каждое утро использовало нацистское приветствие.

По словам мужчины, подобные действия вызывали у него резкое неприятие, и он не хотел иметь с этим ничего общего. Хендрик отметил, что не был единственным, кого возмущала такая практика. Как утверждает экс-наемник, несколько других иностранных бойцов также решили покинуть подразделение, поскольку наблюдали аналогичное поведение командования.

Ранее силовики заявили о ликвидации колумбийского наемника в Днепропетровской области.