Индия призвала своих граждан покинуть Иран

Посольство Индии в Тегеране просит своих граждан покинуть Иран
Stringer/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Индия обратилась к своим гражданам с призывом покинуть Иран. Такая рекомендация содержится в заявлении посольства Индии в Тегеране, которое опубликовано в соцсети Х.

«В продолжение рекомендаций, опубликованных правительством Индии 5 января 2026 года, и ввиду развивающейся ситуации в Иране, гражданам Индии, находящимся в настоящее время в Иране (студентам, паломникам, бизнесменам и туристам), рекомендуется покинуть Иран любыми доступными видами транспорта, включая коммерческие рейсы», — говорится в заявлении.

В посольстве призвали индийцев проявлять осторожность, избегать мест проведения протестов или демонстраций и следить за местными СМИ.

Накануне с такой же рекомендацией для американцев и союзников США выступил президент Дональд Трамп, а также Канада, Новая Зеландия, Ирландия, Япония, Германия и Франция.

До этого Трамп призвал жителей Ирана к продолжению протестов, пообещав им, что «помощь уже в пути». Почему удар США по Ирану неизбежен и какая главная цель предстоящей операции — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее сотрудники французского посольства покинули Иран.

