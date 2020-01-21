Мединский, Топилин, Орешкин и Скворцова не получили должности в новом кабмине
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Ряд министров правительства России покинули свои посты, следует из указа о назначении министров, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.
Экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин, экс-глава Минкульта Владимир Мединский, бывший министр труда и соцзащиты Максим Топилин, экс-министр спорта Павел Колобков, экс-глава Минздрава Вероника Скворцова, экс-глава Минсвязи Константин Носков, экс-глава Минобрнауки Михаил Котюков и экс-глава Минпросвещения Ольга Васильева не получили должности министров в обновленном кабмине.
15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.