Мединский, Топилин, Орешкин и Скворцова не получили должности в новом кабмине

close
Первый заместитель председателя Государственной Думы России Иван Мельников, кандидат на пост... Первый заместитель председателя Государственной Думы России Иван Мельников, кандидат на пост...
Первый заместитель председателя Государственной Думы России Иван Мельников, кандидат на пост...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Ряд министров правительства России покинули свои посты, следует из указа о назначении министров, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.

Экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин, экс-глава Минкульта Владимир Мединский, бывший министр труда и соцзащиты Максим Топилин, экс-министр спорта Павел Колобков, экс-глава Минздрава Вероника Скворцова, экс-глава Минсвязи Константин Носков, экс-глава Минобрнауки Михаил Котюков и экс-глава Минпросвещения Ольга Васильева не получили должности министров в обновленном кабмине.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.