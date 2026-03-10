Размер шрифта
Число российских миллиардеров по версии Forbes достигло исторического рекорда

Forbes: в список богатейших бизнесменов мира вошли 155 россиян
Российские долларовые миллиардеры побили новый исторический рекорд в рейтинге Forbes. В список богатейших бизнесменов мира вошли 155 россиян, это на девять больше, чем в прошлом году, пишет российская версия издания.

По данным Forbes, суммарное состояние богатейших россиян также обновило исторический максимум — до $696,5 млрд. Самым богатым российским бизнесменом признан основатель «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого за год увеличилось до $37 млрд. На втором месте в рейтинге разместился президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, его капитал оценивается в $29,7 млрд. Тройку лидеров замкнул основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, состояние которого возросло до $29,5 млрд.

Как отметили в издании, на руку российским миллиардерам сыграло ослабление доллара. За год рубль укрепился на 16%, что увеличило их капитал и позволило попасть в мировой рейтинг Forbes.

До этого американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска признали богатейшим человеком в истории по версии журнала Forbes. Его состояние превысило отметку в $800 млрд. По оценке издания, рост капитала Маска связан с объединением его компаний SpaceX и xAI. Сделка оценила совокупную стоимость бизнеса в $1,25 трлн и увеличила состояние предпринимателя на $84 млрд — до рекордных $852 млрд.

Ранее стало известно, кто возглавил рейтинг богатейших спортсменов мира.

 
