РБК: вице-премьер Акимов не войдет в новое правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов не войдет в состав правительства во главе с новым премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, Акимов получил предложение занять пост главы Калужской области.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром.

Госдума одобрила кандидатуру Мишустина 16 января. Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.

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