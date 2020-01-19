Глава МИД Германии: цель переговоров по Ливии достигнута

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что цель международной конференции по Ливии в Берлине была достигнута. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, когда будут достигнуты цели, обозначенные в рамках этой конференции, будет найден ключ, который позволит выйти из конфликта.

«У нас есть ключ для урегулирования конфликта, который теперь нужно вставить в замок и повернуть», — сказал Маас.

На конференцию были приглашены представители США, Китая, Египета, ОАЭ, Британии, Алжира, Франции, а также Турции и России.

В Ливии происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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