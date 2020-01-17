Новым главой ФНС стал Даниил Егоров

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.

Отмечается, что распоряжение датировано 17 января.

Данное распоряжение является первым опубликованным документом о кадровых назначениях, который подписал новый премьер.

Согласно информации сайта ФНС, Егоров являлся членом комиссии межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам, а затем стал начальником юридического отдела в ЗАО «Энеко». С 2001 года он находился на работе в налоговых органах: сначала в управлении по Москве, а потом непосредственно в ФНС.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром.