Путин объяснил, зачем нужны поправки в Конституции
Президент России Владимир Путин рассказал, для чего необходимы поправки в Конституцию. Об этом пишет ТАСС.
Он пояснил, что поправки не коснутся фундаментальных основ Конституции.
Они будут направлены на обеспечение дальнейшего развития России как правового, социального государства и повышение эффективности деятельности институтов страны.
Изменения будут должны укрепить роль гражданского общества, политических партий и регионов в выработке решений по развитию России.
Уточняется, что об этом он сказал на встрече с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
До этого стало известно, что Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Уточняется, что работая группа включает в себя 75 человек.