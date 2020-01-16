Путин объяснил, зачем нужны поправки в Конституции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/342/12911342/upload-2020-01-15T094136Z_909402214_RC29GE907F2T_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-pic905-895x505-7538.jpg">

Президент России Владимир Путин рассказал, для чего необходимы поправки в Конституцию. Об этом пишет ТАСС.

Он пояснил, что поправки не коснутся фундаментальных основ Конституции.

Они будут направлены на обеспечение дальнейшего развития России как правового, социального государства и повышение эффективности деятельности институтов страны.

Изменения будут должны укрепить роль гражданского общества, политических партий и регионов в выработке решений по развитию России.

Уточняется, что об этом он сказал на встрече с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

До этого стало известно, что Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Уточняется, что работая группа включает в себя 75 человек.