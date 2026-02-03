Размер шрифта
Посольство Украины в РФ задолжало 2,4 млн руб. за отопление и воду

С посольства Украины в России взыскали 2,4 млн рублей долга за отопление
Владимир Астапкович/РИА Новости

Арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил иск Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к посольству Украины в РФ, которое задолжало более 2,4 млн рублей за отопление и горячую воду. Об этом говорится в решении суда, предоставленном «Газете.Ru» в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Взыскать с посольства Украины в Российской Федерации в пользу Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» задолженность в размере 1 920 085,24 руб. по договору №0117033 от 01.12.2009 года, по договору №0117102 от 01.12.2009 года в размере 269 626,06 руб., пени по двум договорам в общем в размере 237 916 руб., с продолжением начислять пени с 06.11.2025 года по дату фактической оплаты начисленной на остаток суммы долга, расходы по оплате госпошлины в размере 97 829 руб.», — говорится в документе.

В сервисе напомнили, что постпредство, а затем посольство Украины размещалось в здании №18 в Леонтьевском переулке с 1944 года. В апреле 2023 года Киевский горсовет расторг договор аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине. В ответ на это решение Россия прекратила договор аренды с посольством Украины в Москве.

В Rusprofile уточнили, что в январе 2026 года МОЭК уже взыскала с посольства Украины более 3,6 млн рублей, а общая сумма удовлетворенных за последние четыре года исков превысила 40 млн рублей.

Ранее стало известно, что госдолг Украины вырос почти на 30%.
 
