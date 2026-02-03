Размер шрифта
Поддубный словами «нам не оставляют выбора» отреагировал на заявление Рютте

Поддубный: слова Рютте об иностранных войсках на Украине не оставляют РФ выбора
Global Look Press

Заявление генсека НАТО Марка Рютте об иностранных войсках на Украине сводит весь переговорный процесс к нулю. Об этом заявил военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«С такой позицией коллективного Запада до мирного соглашения ситуация просто не дойдет», — высказал свое мнение Поддубный.

Военкор подчеркнул, что присутствие иностранных войск на сопредельной для России территории «неприемлемо». По словам Поддубного, подобными заявлениями Рютте и партнеры Киева «не оставляют выбора ни нам, ни Украине».

3 февраля Рютте, выступая в Верховной раде, заявил, что как только будет заключено мирное соглашение, на Украине появятся западные вооруженные силы.

Кроме того, во время своей речи генсек НАТО призвал Украину готовиться к «трудным решениям» для урегулирования конфликта с Россией. Однако к каким именно, он не уточнил.

До этого Рютте заявил, что после трех-четырех лет конфликта на Украине значительная часть запасов оружия в Европе была уничтожена или истощена. В связи с этим возникла необходимость в большей степени опираться на резервы, остающиеся в США, отметил он.

Ранее Рютте прокомментировал удар ВС РФ по Украине.
 
