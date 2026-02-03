«Моральный дегенерат»: Украина негодует из-за слов Инфантино о России

Слова президента ФИФА Джанни Инфантино о необходимости снять санкции с российского футбола вызвали возмущение у властей Украины. Так, глава украинского МИД назвал функционера «моральным дегенератом», министр спорта посчитал слова Инфантино «безответственными», а УАФ заявила, что участие российских команд «поставит под угрозу безопасность соревнований». Совет ФИФА уже заявил, что не намерен рассматривать снятие бана, а в России высказывания Инфантино изначально восприняли скептически.

Накануне президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация «определенно должна» снять ограничения, введенные против российских команд после начала спецоперации на Украине. По его словам, запрет «ничего не дал, только вызвал еще больше разочарования и ненависти».

Чиновник заверил, что в принципе не приемлет бойкотов и наказаний: по его словам, спортсмены не должны отвечать за действия политиков. Потому, заметил он, ФИФА не стала отстранять команды Израиля, так как это было бы «поражением».

После резонансного заявления Инфантино газета The Times сообщила, что совет ФИФА не намерен рассматривать этот вопрос , поскольку это может вызвать резкое сопротивление со стороны ряда европейских стран. Но если именно в Европе пока не последовало протестов, то представители властных структур Украины сразу заговорили о том, как возможное снятие бана с России вредит их национальным интересам.

Так, украинская ассоциация футбола опубликовала обращение к Инфантино.

«УАФ призывает ФИФА и ее президента не менять позицию футбольных органов по вопросу отстранения россиян от футбольных соревнований. Мы не согласны с утверждением, что запрет не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований», — заявили в организации.

Жестче остальных высказался главный дипломат Украины — министр иностранных дел Андрей Сибига.

«Моральные дегенераты предлагают отменить запреты. Несмотря на то, что Россия не прекратила войну», — написал он в соцсетях.

Мягче по форме, но столь же категорично по содержанию оценил инициативу главы ФИФА украинский министр спорта Матвей Бидный.

«Слова Джанни Инфантино звучат безответственно, если не сказать инфантильно. Они отрывают футбол от реальности <...> Разделяю позицию Украинской ассоциации футбола, которая также предостерегает от возвращения России на международные соревнования. Пока россияне продолжают <...> политизировать спорт, их флагу и национальной символике нет места среди людей, которые уважают такие ценности как справедливость, честность и фэйр-плей», — утверждает Бидный.

А в довесок свое слово сказал и чешский хоккеист Доминик Гашек, известный своими критическими высказываниями на разные темы: не так давно он набросился на президента США Дональда Трампа из-за его притязаний на Гренландию. Теперь же вернулся к противостоянию России — где сам на закате карьеры он выступал за «Спартак».

«Этот президент [ФИФА] либо невероятно глуп, либо поддерживает Россию в ее целях. То, что он говорит, фактически означает поддержку действий России, эскалацию конфликта. Мы должны это остановить!» — призвал Гашек.

«На двух стульях одной задницей не усидеть»

В России по большей части скептически оценили откровения Инфантино. Депутат Госдумы Николай Валуев указал, что слова президента ФИФА вовсе не означают, что в ближайшее время что-то изменится.

«На двух стульях одной задницей сложно усидеть. Странно, что Инфантино этого не знает. Конечно, они не только сейчас догадались о том, что запрет ничего не дал. Уже давно. Нет никакой уверенности, что эти слова как-то приближают наш футбол к возвращению. Это лишь констатация того, что было изначально понятно», — сказал он изданию «РБ Спорт».

Не верит швейцарскому чиновнику и депутат Вячеслав Фетисов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею напомнил, что прежде никакой поддержки России Инфантино не оказывал.

«Непонятно, почему вообще наша сборная была отстранена. Когда это происходило четыре года назад, от Инфантино не было каких-либо слов в поддержку российского спорта, он не говорил, что отстранение это что-то неправильное. Сейчас он вдруг поменял свою позицию, но он человек, управляющий мировым футболом, и должен понимать свою ответственность. К этим заявлениям нужно относиться осторожно», — сказал Фетисов агентству ТАСС.

Впрочем, в РФС верят, что слова руководителя мирового футбола не разойдутся с делом. Генеральный секретарь организации Максим Митрофанов указал на его последовательность.

«Мы поддерживаем президента ФИФА Джанни Инфантино. Господин президент последовательно отстаивает эту позицию, в том числе в голосовании на саммите МОК. Уверены, что под его лидерством мировой футбол найдет правильное решение, которое будет способствовать развитию спорта и улучшению взаимоотношений между государствами. Абсолютно поддерживаем это решение!» — цитирует Митрофанова пресс-служба РФС.

Точку в том, как следует воспринимать заявление Инфантино, поставил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«То, что, по крайней мере, появились рассуждения на этот счет, — это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем действительно. Об этом давно пора подумать. Собственно, никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идею олимпизма, ни футбол тем более», — сказал журналистам представитель Кремля.

Он добавил, что российские команды должны быть полностью восстановлены в правах и получить возможность принимать участие в соревнованиях под эгидой ФИФА. Песков выразил надежду, что рано или поздно организация начнет обсуждение этой проблемы.