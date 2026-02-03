Стало известно, какой срок может получить обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге

Мужчине, который обвиняется в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, может грозить пожизненный срок. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член адвокатской палаты Москвы, адвокат Леонид Исаев.

По его словам, в пункте «в» части 2 статьи 105 УК России говорится, что за убийство малолетнего, сопряженное с похищением человека, преступник наказывается лишением свободы на срок от восьми до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы.

Мальчик пропал днем 30 января. По версии следствия, в этот день обвиняемый, передвигаясь на автомобиле от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к месту своего проживания, посадил в транспортное средство ребенка. На почве личных неприязненных отношений, внезапно возникших во время конфликта с потерпевшим, он напал на мальчика и ударил его кулаком в область головы. В результате несовершеннолетний умер на месте. Спустя некоторое время мужчина попытался скрыть преступление, сбросив тело мальчика в водоем в Ломоносовском районе. В дальнейшем злоумышленник был оперативно задержан.

Ранее мать убитого в Петербурге мальчика рассказала о поведении сына перед произошедшим.